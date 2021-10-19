Туркменистан и Россия развивают межпарламентские связи

Вопросы развития межпарламентского взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора председатель Меджлиса (нижней палаты туркменского парламента) Гульшат Маммедова и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Спикер Меджлиса поздравила главу верхней палаты Федерального Собрания РФ с проведением выборов депутатов в Государственную Думу России. В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила Гульшат Маммедову за участие делегации парламента Туркменистана в выборах в Государственную Думу в качестве наблюдателей.

В ходе беседы отмечалась необходимость дальнейшего развития межпарламентских многосторонних форматов взаимодействия на перспективу. Также была обсуждена возможность проведения в следующем году в Туркменистане межпарламентского форума высокого уровня. Председатель Совета Федерации РФ пригласила парламентскую делегацию Туркменистана принять участие в очередном, 53-м заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ в ноябре нынешнего года, которая состоится в Санкт-Петербурге.

В продолжение беседы было также отмечено, что развитие конструктивного партнерства было и остается одним из ключевых направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана и Российской Федерации.

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