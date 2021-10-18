На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 9 сделок на 15 миллионов 937 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов приобрели мазут топочный малосернистый, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы автомобили различных марок, листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и овощная продукция.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 800 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021