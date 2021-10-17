В Туркменистане объявлен творческий конкурс в честь 31-й годовщины независимости страны

В Туркменистане объявлен творческий конкурс «Золотой век туркмен» в честь 31-й годовщины независимости страны. Соответствующее постановление на заседании правительства Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ объявляет конкурс среди деятелей литературы, культуры, искусства, самодеятельных певцов и одаренных детей на соискание премии главы государства «Золотой век туркмен». Также документ предписывает обеспечить участие в конкурсе и зарубежных граждан, выразивших желание принять в нём участие.

Победители данного конкурса будут определяться по установленным номинациям. В рамках этого конкурса также объявлены телевизионные состязания среди молодых самодеятельных певцов и детских творческих коллективов.

Итоги конкурса «Золотой век туркмен» будет подведен накануне празднования 31-й годовщины независимости Туркменистана в сентябре 2022 года.

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