Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось в онлайн-формате. На повестку дня встречи был вынесен ряд актуальных вопросов развития сотрудничества в рамках Содружества, а также проекты ряда совместных документов.

Во встрече, прошедшей под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко, также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На заседании Совета глав государств СНГ выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов. В числе первостепенных задач, стоящих перед СНГ, туркменский лидер назвал наращивание экономического взаимодействия, использование совокупного промышленного, ресурсного, технологического потенциала СНГ с целью достижения устойчивых позиций в глобальных процессах и реализации стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Среди приоритетов стратегии развития глава Туркменистана выделил такие направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь, коммуникации, промышленную кооперацию, торговлю, инновации и технологии. Обращаясь к участникам заседания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан всецело готов к продолжению тесного взаимодействия в рамках СНГ.

По итогам встречи был принят ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, миграционной и других областях взаимодействия.

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