Президент Туркменистана принял участие во второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял участие по видеосвязи во второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту «Устойчивый транспорт, устойчивое развитие», проходящей в Пекине.

Выступив на форуме, туркменский лидер отметил приверженность своей страны широкому международному сотрудничеству в транспортной сфере и напомнил, что именно по инициативе Туркменистана, при поддержке ООН, в ноябре 2016 года в Ашхабаде состоялась первая глобальная конференция по устойчивому транспорту. Как подчеркнул глава Туркменистана, одним из главных практических результатов первой глобальной конференции стал запуск Ашхабадского процесса, открывающего широкие возможности для развития многостороннего взаимодействия в транспортной сфере на принципах государственно-частного партнерства.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил вернуться к выдвинутому Туркменистаном ранее предложению о разработке специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта. По его мнению, цели и задачи такой программы должны формулироваться исходя из последовательно принятых четырех резолюций Генеральной Ассамблеи о развитии международного партнерства в транспортной сфере, итогового документа первой глобальной конференции по устойчивому транспорту и других многосторонних документов по укреплению транспортной взаимосвязанности на глобальном уровне.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан в апреле 2022 года совместно с ООН планирует провести у себя международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Пригласив заинтересованные страны и международные институты принять участие в этом форуме, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что турк­менская сторона как соорганизатор предстоящей конференции открыта к любым содержательным инициативам, предложениям и рекомендациям по ее проведению.

Обращаясь к участникам второй Глобальной конференции по устойчивому транспорту, глава Туркменистана также подчеркнул, что сегодня как никогда важны скоординированные, ответственные и дальновидные решения, направленные на минимизацию последствий кризиса, скорейший выход на устойчивые показатели экономического роста.

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