Делегация Туркменистана приняла участие в работе III Евразийского женского форума

Делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса (нижней палаты туркменского парламента) Гульшат Маммедовой приняла онлайн-участие в работе III Евразийского женского форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Форум организован Советом Федерации России совместно с Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ.

На повестку дня были вынесены такие вопросы, как роль женщин в формировании здорового образа жизни, борьба за экологию, развитие цифровизации, экономики и социальные реформы.

В работе форума приняли участие женщины-парламентарии, а также представители исполнительных органов власти, международных организаций, крупных корпораций, общественных организаций и известные деятели международного женского движения.

Представители туркменского парламента, выступив на пленарном заседании «Миссия женщин в развитии дипломатии, мира и доверия», ознакомили участников форума с инициативами Туркменистана, направленными на развитие межпарламентских связей и расширение интеграционных процессов.

Также одной из тем докладов туркменской стороны стала гендерная политика, проводимая в Туркменистане.

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