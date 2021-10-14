Главы МИД Туркменистана и Контртеррористического управления ООН провели онлайн-переговоры

Ключевые вопросы двустороннего партнерства обсудили в формате онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН) Владимир Воронков.

В ходе беседы Р.Мередов высоко оценил деятельность КТУ ООН и выразил приверженность Ашхабада развитию сотрудничества с управлением по дальнейшей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. Стороны обменялись мнениями относительно вопросов обеспечения информационной безопасности и отметили актуальность принятия под эгидой ООН универсальных правовых актов по обеспечению безопасности в информационном пространстве.

Также стороны отметили важность Ашхабадской декларации 2011 года и «Совместного плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии», заложивших основу для адаптации глобальной контртеррористической стратегии ООН к региону. В частности, была отмечена совместная разработка плана действий по реализации «Национальной стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2021-2024 годы», принятой в декабре 2020 года.

В ходе встречи глава Контртеррористического управления ООН был приглашен на международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоится 12 декабря 2021 года в Ашхабаде.

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