|12.10.21 09:16
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В Ашхабаде состоялась презентация XIII тома книги президента Туркменистана о лекарственных растениях
В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоялась презентация XIII тома книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». Энциклопедический труд главы государства адресован широкому кругу читателей, интересующихся растительным миром страны и традициями народной медицины.
Выступившие на встрече отметили важность издания этой книги, работу над которой туркменский лидер начал в 2009 году. В основу этого масштабного научного исследования положен опыт лечения различных заболеваний выдающихся ученых – основоположников восточной медицины и туркменских народных лекарей, использующих «природную аптеку».
Книга содержит подробное описание целебных свойств лекарственных растений, произрастающих в Туркменистане, а также возможностей их использования в научной и народной медицине.
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