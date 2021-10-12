В Ашхабаде состоялась презентация XIII тома книги президента Туркменистана о лекарственных растениях

В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоялась презентация XIII тома книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». Энциклопедический труд главы государства адресован широкому кругу читателей, интересующихся растительным миром страны и традициями народной медицины.

Выступившие на встрече отметили важность издания этой книги, работу над которой туркменский лидер начал в 2009 году. В основу этого масштабного научного исследования положен опыт лечения различных заболеваний выдающихся ученых – основоположников восточной медицины и туркменских народных лекарей, использующих «природную аптеку».

Книга содержит подробное описание целебных свойств лекарственных растений, произрастающих в Туркменистане, а также возможностей их использования в научной и народной медицине.

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