В Туркменистан поступили два новых тепловоза из России

В Туркменистан поступили пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ российского производства.

Поставка осуществлена в соответствии с контрактами, заключенными в октябре и в ноябре 2020 года между туркменским АОЗТ «Демиреллары» («Железные дороги») и российским АО «Трансмашхолдинг». Это первые поставки грузовых и пассажирских тепловозов российского холдинга в Туркменистан.

Эта техника успешно используется для пассажирских и грузовых перевозок на магистральных железных дорогах России, Литвы, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

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