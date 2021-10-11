|11.10.21 09:33
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В Туркменистане отметили День работников здравоохранения и медицинской промышленности
В Туркменистане состоялись праздничные торжества по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности.
Главное мероприятие праздника – международная научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эпоху могущества и счастья» – прошло в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева в Ашхабаде.
В работе форума, проведенного в гибридном формате, приняли участие руководители и работники системы здравоохранения страны, преподаватели и студенты медицинского вуза, а также известные ученые-медики из России, Германии, Франции, Румынии и других стран.
Деловую часть форума предварила торжественная церемония чествования медработников страны, внесших большой личный вклад в развитие системы здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В прозвучавших на конференции докладах были отмечены успехи Туркменистана в деле укрепления здоровья населения, а также в профилактике и ликвидации в стране ряда заболеваний.
В этот же день научно-практические конференции, посвященные вопросам развития здравоохранения Туркменистана, прошли во всех регионах страны.
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