На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 16 сделок на 27 миллионов 317 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Турции, Афганистана, Китая и Кипра приобрели гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также листовое стекло.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели портландцемент на общую сумму более 49 тысяч долларов США.

© TURKMENISTAN.RU, 2021