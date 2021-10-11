|11.10.21 08:12
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 16 сделок на 27 миллионов 317 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Турции, Афганистана, Китая и Кипра приобрели гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также листовое стекло.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели портландцемент на общую сумму более 49 тысяч долларов США.
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