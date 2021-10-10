Президент Туркменистана принял участие в открытии национального дня на «ЭКСПО-2020» в Дубае

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в церемонии открытия национального дня Туркменистана на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

В церемонии, которая состоялась на центральной площади экспоцентра Аль-Васл, также приняла участие государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству и генеральный директор «ЭКСПО-2020» Реема Аль Хашеми. Президент Туркменистана осмотрел туркменский павильон, где представлены достижения Туркменистана во всех ключевых сферах экономики страны. Национальный павильон, действующий под девизом «Путешествие в культуру с ахалтекинскими конями», является одним из самых посещаемых на «ЭКСПО-2020».

Глава государства посетил также павильон Объединенных Арабских Эмиратов и провел в Центре приемов «ЭКСПО-2020» переговоры с вице-премьером, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, призванный способствовать развитию экономического сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ.

© TURKMENISTAN.RU, 2021