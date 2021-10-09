В столице Туркменистана состоялся международный медицинский форум

В Ашхабаде состоялась международная онлайн-конференция ученых-медиков «Медицинская дипломатия – основа здорового мира», приуроченная к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В встрече приняли участие директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, председатель Туркмено-германского форума по здравоохранению профессор Клаус Пархофер, ученые-медики из ряда стран, руководители структурных подразделений ООН и журналисты.

В ходе форума был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с медицинской дипломатией в борьбе с инфекционными заболеваниями и значением цифровизации в здравоохранении. Особое внимание было уделено роли международных медико-санитарных правил в противостоянии пандемии COVID-19.

Гости форума отметили, что онлайн-конференция «Медицинская дипломатия – основа здорового мира» стала хорошей площадкой для развития широкого международного сотрудничества, способствующего обмену накопленным опытом и повышению эффективности медицины в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями.

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