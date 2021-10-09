В Туркменистане с нового года повысят заработную плату на 10 процентов

В Туркменистане с нового года на 10 процентов повысят заработную плату и другие выплаты. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает с 1 января 2022 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Документ устанавливает базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 410 манатов, а базовую величину для исчисления государственных пособий – в размере 390 манатов. Также, согласно указу главы государства, минимальный размер заработной платы в Туркменистане составит 1050 манатов.

Увеличение размеров заработной платы предписано обеспечить за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, а также использования внутренних резервов.

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