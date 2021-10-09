Президент Туркменистана принял главу Европейского бюро ВОЗ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Ханса Клюге, прибывшего в Ашхабад для участия в международной конференции ученых-медиков «Медицинская дипломатия – основа здорового мира». Форум приурочен к празднованию Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В ходе встречи глава государства рассказал о развитии туркменской системы здравоохранения и реализации государственной программы «Здоровье». Особое внимание глава государства уделил вопросам борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Туркменский лидер также выразил признательность высокопоставленному представителю ВОЗ за поддержку в реализации масштабных национальных проектов и программ, в том числе по профилактике опасных инфекционных заболеваний.

Высоко оценив успехи, достигнутые Туркменистаном в сфере охраны здоровья населения, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что все это свидетельствует о социальной направленности государственной политики Туркменистана. Он также подчеркнул, что ВОЗ поддерживает инициативы Туркменистана о продвижении научной дипломатии, направленной на противодействие пандемии, озвученные президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении и расширении эффективного диалога между Туркменистаном и ВОЗ.

© TURKMENISTAN.RU, 2021