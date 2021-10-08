В Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей туркменско-российской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – вице-премьера туркменского правительства по вопросам экономики Сердара Бердымухамедова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука. Во встрече также приняли участие руководители и представители ряда министерств, ведомств и бизнес-структур двух стран.

В ходе переговоров была отмечена актуальность интенсификации туркмено-российского сотрудничества по ряду приоритетных направлений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах. В числе перспективных векторов двусторонних отношений были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная область, газохимическая индустрия, геология, строительство, финансово-банковский сектор и ряд других отраслей.

В ходе встречи также подчеркивалось, что актуальным является прямое взаимодействие между Туркменистаном и регионами Российской Федерации. По мнению сторон, примером здесь может служить успешно развивающееся партнерство Туркменистана с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом и Астраханской областью.

Предметом обсуждения также стали вопросы, связанные с укреплением гуманитарного сотрудничества, прежде всего в области образования и науки. Российская сторона подтвердила стремление деловых кругов РФ расширить свое присутствие на туркменском рынке, где уже успешно работает ряд известных российских компаний.

По итогам заседания была подписана «Программа экономического сотрудничества между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации на 2021–2023 годы».

В рамках пребывания в Ашхабаде заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук был принят в МИД Туркменистана.

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