Новый посол Армении вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Туркменистане Рубена Харазяна.

В ходе встречи глава государства и полномочный представитель дружественной страны обсудили вопросы развития туркмено-армянского партнерства по широкому спектру направлений. Стороны отметили, что Туркменистан и Республика Армения располагают большим опытом сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

В ряду приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт, коммуникации, сельское хозяйство и туризм. Была также подчеркнута актуальность активизации работы совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать практической реализации достигнутых договоренностей и диверсификации туркмено-армянского взаимодействия.

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