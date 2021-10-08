Президент Туркменистана принял заместителя главы правительства России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексея Оверчука, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи глава государства и российский вице-премьер обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив значительный потенциал для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям. В числе перспективных отраслей партнерства были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, химическая и перерабатывающая промышленность, транспортно-коммуникационная и ряд других областей.

В этой связи особо была отмечена роль Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству как эффективного механизма реализации достигнутых договоренностей и наращивания экономических связей.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства в области борьбы с коронавирусной инфекцией, включая обмен опытом между профильными структурами.

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