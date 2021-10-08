Президент Туркменистана поздравил по телефону главу России с 69-летием

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и больших успехов в его деятельности.

В продолжение разговора собеседники обсудили приоритетные аспекты туркмено-российского сотрудничества, успешно развивающегося по широкому спектру направлений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны отметили, что важным направлением многостороннего партнерства является взаимодействие в формате «каспийской пятерки». В этой связи туркменский лидер подтвердил готовность Туркменистана принять в текущем году очередной саммит глав прикаспийских государств.

По словам главы Туркменистана, важным направлением туркмено-российского сотрудничества выступает торгово-экономическая сфера. В этой связи глава государства подчеркнул рост двустороннего товарооборота в 2021 году.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин особое внимание уделили обсуждению сотрудничества в области здравоохранения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии. Пользуясь случаем, туркменский лидер выразил главе России признательность за помощь в отправке в Туркменистан вакцин, ПЦР тест-систем и медикаментов российского производства.

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