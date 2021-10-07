В Туркменистане отметили День поминовения

В Туркменистане отметили скорбную дату – День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и павших в войнах, которые вел туркменский народ. В траурной церемонии возложения венков к памятникам мемориального комп­лекса «Народная память» в Ашхабаде принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранним утром тысячи ашхабадцев пришли в мемориальный комплекс, расположенный в юго-западной части туркменской столицы. Глава государства отдал дань памяти погибшим во время землетрясения 1948 года, возложив венок к величественному монументу «Духовное поклонение».

Затем Гурбангулы Бердымухамедов возложил венки к подножию монументов «Сыновья народа» и «Вечная слава», возведенным в честь вои­нов-туркменистанцев, павших в битве с фашизмом и героев всех войн, сложивших свои головы в сражениях за свободу Родины.

Вслед за главой государства венки и букеты цветов к монументам возложили руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств, мэрии Ашхабада, представители политических партий и общественных организаций, старейшины, студенческая молодежь и жители столицы.

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