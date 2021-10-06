В Ташкенте состоялись туркменско-узбекские переговоры на высшем уровне

В Ташкенте состоялись переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим накануне в страну с официальным визитом.

Стороны обсудили весь спектр туркменско-узбекского сотрудничества и конкретизировали его приоритетные направления с учетом реализации достигнутых ранее договоренностей и долгосрочных перспектив. По мнению сторон, в целом сотрудничество в торгово-экономической сфере развивается последовательно, имея тенденцию к росту.

По окончании переговоров состоялся обмен подписанными двусторонними документами. После этого в честь президента Туркменистана президент Республики Узбекистан дал официальный обед, в ходе которого главы двух государств обменялись речами.

В этот же день главы государств возложили цветы к памятнику первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. Затем президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев проследовали в ташкентский Международный аэропорт имени первого главы Узбекистана. Здесь лидеры двух государств попрощались друг с другом, подтвердив намерение сторон развивать полномасштабное сотрудничество, отвечающее интересам общего благополучия и процветания.

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