Официальный визит президента Туркменистана в Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с двухдневным официальным визитом в Республику Узбекистан.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте главу государства встретил президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев. После церемонии встречи автомобильный кортеж туркменского и узбекского лидеров направился к монументу Независимости и гуманизма, расположенному на Площади Независимости узбекской столицы. После возложения цветов к монументу главы Туркменистана и Узбекистана прибыли в государственную резиденцию «Куксарой», где предусмотрено проведение двусторонних переговоров.

В первый день визита туркменского лидера в Узбекистан в столичном инновационном технопарке «Яшнабад» состоялся турк­менско-узбекский экономический форум. Обзорные доклады, представленные руководителями торгово-промышленных палат, ключевых министерств и ведомств, а также частных компаний двух стран показали потенциал двустороннего экономического партнерства в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, в промышленности, химической индустрии, электроэнергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и т. д.

Узбекской стороне были продемонстрированы специальные видеоролики об успехах и достижениях базовых отраслей туркменской экономики – ТЭК, транспорт, АПК. В рамках форума члены делегаций двух стран наметили ряд конкретных шагов по диверсификации сотрудничества на наиболее перспективных направлениях. В частности, было подчеркнуто, что ключевым вектором совместной работы остается установление прямых связей между деловыми кругами двух стран, расширение и углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обмен опытом по использованию новейших технологических разработок и созданию инновационной экономики.

По итогам форума было подписано 13 двусторонних документов, в том числе на осуществление экспортно-импортных операций на общую сумму около более 13,5 миллиона долларов США. По завершении встречи состоялся ряд двусторонних переговоров с участием руководителей отдельных министерств и ведомств, представителей государственных и частных структур.

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