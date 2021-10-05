Президент Туркменистана сменил главу Минюста

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил главу Министерства юстиции Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности страны.

Так, президент страны в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана освободил государственного советника юстиции 3-го класса Бегмурата Мухамедова от должности министра адалат в связи с переходом на другую работу и направил его в распоряжение МИД Туркменистана.

Также глава государства в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана назначил старшего советника юстиции Мереттагана Таганова министром юстиции Туркменистана.

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