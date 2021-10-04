На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 21 миллион 218 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели автобензин, прямогонный бензин, авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, бизнесменам из Турции, Казахстана, Афганистана, Украины, ОАЭ и Киргизии были реализованы автомобили различных марок, листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и овощная продукция.

За манатные средства коммерсанты из Объединённых Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 5 миллионов 628 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили различные виды моторного масла на 813 тысяч манатов.

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