|04.10.21 09:40
|
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 21 миллион 218 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели автобензин, прямогонный бензин, авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, бизнесменам из Турции, Казахстана, Афганистана, Украины, ОАЭ и Киргизии были реализованы автомобили различных марок, листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и овощная продукция.
За манатные средства коммерсанты из Объединённых Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 5 миллионов 628 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили различные виды моторного масла на 813 тысяч манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2021