Президент Туркменистана побывает 4-5 октября в Узбекистане с официальным визитом

Сегодня начинается двухдневный официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

В ходе визита глава Туркменистана проведет в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран-соседей в ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций обсудят вопросы развития туркменско-узбекского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что особое внимание будет уделено расширению двустороннего партнерства в топливно-энергетическом комплексе, электроэнергетике, транспортно-коммуникационном секторе и сельском хозяйстве. Также главы Туркменистана и Узбекистана обменяются мнениями о ситуации в Афганистане.

По итогам туркменско-узбекских переговоров на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов, который придаст импульс развитию сотрудничества между Ашхабадом и Ташкентом. Также в рамках официального визита туркменского лидера в Узбекистан, состоится туркменско-узбекский экономический форум.

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