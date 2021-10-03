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03.10.21 09:39

Туркменистан сдаст в аренду землю китайской компании CNPC для обеспечения водой газовых месторождений

Туркменистан сдаст китайской компании CNPC землю в аренду для обеспечения водой газовых месторождений на договорной территории «Багтыярлык» («Счастливая»). Соответствующее распоряжение на заседании правительства страны по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

Документ предписывает предоставить в аренду китайской компании CNPC, работающей согласно закону Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» и Соглашению о разделе продукции по договорной территории «Багтыярлык», земельный участок общей площадью 26,55 гектара.

Земельный участок необходим для сооружения системы водоснабжения наземных объектов газовых месторождений на договорной территории «Багтыярлык» в Лебапском велаяте (области). Участок включает 18 гектаров для строительства водозаборного сооружения у Амударьи на период действия Соглашения о разделе продукции и 8,55 гектара для прокладки водопровода и прилегающих к нему дорог на период завершения строительно-монтажных работ.

CNPC с 2007 года разрабатывает газовые месторождения на договорной территории «Багтыярлык», на условиях раздела продукции. Природный газ с этих месторождений поступает в КНР по газопроводу Туркменистан – Китай.

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