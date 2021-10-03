Туркменистан принимает участие во Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае

В Дубае состоялась церемония открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2020, в которой принимает участие Туркменистан. Это первый выставочный форум мирового уровня с начала пандемии.

Туркменский павильон на ЭКСПО привлекает внимание посетителей своим дизайном, в котором воплощены такие символы страны, как ахалтекинский скакун и ковер. Главные темы туркменской экспозиции – инновации в национальной экономике, экспортный потенциал страны и культурные традиции.

ЭКСПО-2020 в Дубае продлится до конца марта 2022 года. Участие в экспозиции под лозунгом «Соединяя умы, создавая будущее» принимают свыше 190 стран, различные организации и фонды. Ожидается, что за время работы выставку посетят около 25 миллионов человек. Организаторы разработали насыщенную программу, предусматривающую проведение развлекательных мероприятий и интерактивных шоу, в том числе образовательных и музыкально-танцевальных. Эти мероприятия позволят гостям выставки ознакомиться с традициями и обычаями народов мира, в том числе и туркменского.

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