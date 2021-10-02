Туркменистан закупит в Узбекистане сельхозтехнику и химические препараты Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана закупит в Узбекистане сельскохозяйственное оборудование и химические препараты. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить с узбекскими предприятиями два контракта. Первый контракт – на закупку в 2022–2023 годах сельскохозяйственного оборудования и тракторных прицепов. И второй контракт – на закупку в период 2022–2026 годов химических препаратов против сорных трав, болезней пшеницы и вредителей хлопчатника. Согласно документу, контракты заключаются в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы сельскохозяйственной отрасли и повышения эффективности работы сельхозпроизводителей. © TURKMENISTAN.RU, 2021