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02.10.21 09:33

Туркменистан закупит в Узбекистане сельхозтехнику и химические препараты

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана закупит в Узбекистане сельскохозяйственное оборудование и химические препараты. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить с узбекскими предприятиями два контракта. Первый контракт – на закупку в 2022–2023 годах сельскохозяйственного оборудования и тракторных прицепов. И второй контракт – на закупку в период 2022–2026 годов химических препаратов против сорных трав, болезней пшеницы и вредителей хлопчатника.

Согласно документу, контракты заключаются в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы сельскохозяйственной отрасли и повышения эффективности работы сельхозпроизводителей.

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