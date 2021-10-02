В Кабуле прошла встреча посла Туркменистана с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана

Вопросы развития туркмено-афганского партнерства обсудили в ходе встречи в Кабуле посол Туркменистана Ходжа Овезов и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

Руководитель афганского внешнеполитического ведомства адресовал руководству и народу Туркменистана поздравления в честь 30-летия независимости страны. Он также выразил слова благодарности туркменской стороне за постоянную гуманитарную поддержку афганского народа в непростое для него время.

В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами. В этой связи в целях наращивания товарооборота была отмечена целесообразность организации встреч представителей бизнес-кругов двух стран и поиска новых форматов экономического взаимодействия.

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