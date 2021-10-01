Президент Туркменистана поздравил руководство и народ Китая с Днем провозглашения КНР

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравления и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, премьеру Госсовета Ли Кэцяну, а также всему дружественному народу страны по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что туркмено-китайские отношения, основанные на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, будут и впредь развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что Туркменистан придает особое значение развитию стратегических отношений с Китаем на долгосрочную перспективу. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что проведенный с председателем КНР Си Цзиньпином телефонный разговор в мае нынешнего года способствовал укреплению двустороннего сотрудничества и определению новых направлений его развития.

Глава государства пожелал руководству КНР крепкого здоровья и счастья, а дружественному китайскому народу – мира, благополучия и процветания.

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