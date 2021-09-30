В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Независимость – наше счастье», изданной накануне 30-летия независимости страны. Во встрече приняли участие представители парламента, общественных организаций и СМИ.

Выступившие на презентации отметили, что новая книга главы государства – это своего рода экскурс в новейшую историю туркменского народа. В книге подчеркивается, что туркменское государство, образованное в конце второго тысячелетия, заняло достойное место на политической карте мира, ознаменовав для народа страны начало новой исторической эпохи.

Размышляя о независимости и ее истоках, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркивает, что обретение государственного суверенитета лежит в основе возрастающего международного авторитета современного Туркменистана.

Новая книга главы Туркменистана, изданная Туркменской государственной издательской службой на высоком полиграфическом уровне, рассчитана на широкий круг читателей. Торжественная презентация издания также состоялась в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

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