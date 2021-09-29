Президент Туркменистана провел серию переговоров с иностранными бизнесменами

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главами иностранных компаний, работающих в стране и прибывших в Ашхабад для участия в торжествах в честь 30-летия независимости Туркменистана.

Иностранные бизнесмены поздравили главу государства с Днем независимости Туркменистана. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения участия иностранных компаний в реализации масштабных экономических проектов в стране.

В частности, туркменский лидер принял руководителя подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования американской компании John Deere Маркварта фон Пентца, председателя правления украинской строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимира Петрука, председателя финансово-промышленной группы «Альтком» Александра Тисленко и директора компании Yug-Neftegaz Private Limited (Сингапур) Игоря Буркинского.

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