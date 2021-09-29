В Туркменистане состоялись праздничные скачки в честь 30-летия независимости страны

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись праздничные скачки в честь 30-летия независимости Туркменистана.

Всего состоялась 7 заездов на различные дистанции. В первых четырех заездах на дистанцию 1400 метров соревновались скакуны-трехлетки. В остальных забегах состязались скакуны в возрасте четырех лет и старше.

После скачек состоялась торжественная церемония награждения. Поздравив победителей скачек с достигнутыми успехами, туркменский лидер адресовал поздравления и наилучшие пожелания всему туркменскому народу по случаю 30-летнего юбилея независимости страны.

Затем глава государства вместе со всеми стал зрителем авиашоу. В небе над Международным ахалтекинским конноспортивным комплексом появилась группа боевых самолетов, которая выполнила фигуры высшего пилотажа.

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