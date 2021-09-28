В Ашхабаде состоялись военный парад и демонстрация экономических достижений в честь Дня независимости Туркменистана

В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись военный парад и демонстрация экономических достижений Туркменистана в честь 30-летия независимости страны.

Отличительной особенностью нынешнего, юбилейного торжества стал парад туркменских военных кораблей в Каспийском море. В прямом эфире на огромном мониторе, установленном на площади перед государственной трибуной, гости наблюдали за праздничным шествием кораблей флотилии, проходящим в акватории порта на Каспии.

В ходе военного парада в Ашхабаде был показан боевой потенциал Вооруженных сил Туркменистана. Танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты и другая боевая техника показали, что охрана государственной независимости и территориальной целостности Туркменистана находится в надежных руках.

Праздничный парад прошел и в воздухе. В небе Ашхабада пролетели боевые вертолеты и самолеты силовых ведомств страны, предназначенные для поддержки наземных боевых действий сухопутных войск, ведения разведки, перевозки военнослужащих и военной техники.

После военного парада состоялась церемония дарения президенту Туркменистана от членов правительства ахалтекинского скакуна светло-серой масти по кличке Гарашсыз (Независимый). Глава государства спустился с трибуны, сел на коня и под аплодисменты гостей праздника сделал круг почета.

Затем состоялась демонстрация экономических достижений Туркменистана за 30 лет независимого развития. В праздничном шествии прошли автоплатформы и делегации регионов страны, а также ключевых отраслей экономики. В их числе топливно-энергетический комплекс, строительная индустрия, электроэнергетика, текстильная промышленность, транспорт, коммуникации, агропромышленный комплекс и другие отрасли туркменской экономики.

Восторг участников торжества вызвало зажигательное выступление группы национальных конных игр «Галкыныш», прошедшее на специальной арене перед правительственной трибуной. Участники конноспортивной группы на грациозных ахалтекинцах продемонстрировали зрителям захватывающие дух трюки и высокое мастерство джигитовки.

Военный парад и демонстрацию экономических достижений страны завершил пролет боевых самолетов, раскрасивших небо в яркие цвета радуги и выпустивших залпы праздничного фейерверка.

Вечером при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова торжества в честь 30-й годовщины независимости Туркменистана продолжились концертом, состоявшимся на площади перед государственной трибуной. Здесь, как и на центральных площадях городов и сел страны, в день всенародного праздника звучали мелодии и песни, посвященные Дню независимости страны.

А завершились юбилейные торжества в Ашхабаде лазерной шоу-программой и грандиозным красочным салютом.

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