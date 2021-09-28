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28.09.21 08:22

Президент Туркменистана принял участие в возложении цветов к монументу Независимости

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в День независимости Туркменистана принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Независимости.

В торжестве приняли участие руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств, главы регионов и туркменской столицы, а также зарубежные гости, прибывшие в Ашхабад по случаю празднования 30-й годовщины независимости Туркменистана.

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