Президент Туркменистана принял участие в возложении цветов к монументу Независимости Президент Гурбангулы Бердымухамедов в День независимости Туркменистана принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Независимости. В торжестве приняли участие руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств, главы регионов и туркменской столицы, а также зарубежные гости, прибывшие в Ашхабад по случаю празднования 30-й годовщины независимости Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2021