Президент Туркменистана принял участие в открытии многопрофильного комплекса в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса «Ашхабад», включающего в себя торгово-развлекательный и деловой центры, а также современный жилой дом.

Комплекс представляет собой не просто ряд объектов, а цельный архитектурный ансамбль. Это 4-этажный торгово-развлекательный центр, 6-этажный деловой центр и современный жилой комплекс, а также 2-этажный зал для торжеств на 800 мест. В структуру комплекса входят подземная автостоянка, автомойка и центр обслуживания легковых автомобилей, кафе, фонтан, эстакадный мост, искусственный канал протяженностью 309 метров. Также здесь сформирована садово-парковая зона, разбиты цветочные клумбы, газоны, установлены скамейки и фонари уличного освещения.

Пройдя внутрь здания, президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой комплекса. На общей площади торгового центра свыше 65 тысяч квадратных метров расположено более 240 магазинов разного профиля, супермаркет, физкультурный и культурно-оздоровительный комплекс, кафе и фуд-корты, салоны красоты и парикмахерские, мягкие игровые модули для детей, бильярдная, боулинг-зал, кинотеатр, ледовый каток, уголок отдыха и аттракционов.

Здесь созданы все условия для посетителей и работников. В магазинах представлен широкий ассортимент товаров, в том числе продукция повседневного спроса, продукты питания, изделия текстильных предприя­тий страны, а также товары от известных иностранных брендов.

Глава государства проследовал к новому жилому комплексу, где посетил одну из квартир. Здесь президент побеседовал с жильцами и поинтересовался их мнением о качестве и удобстве жилья. Новоселы выразили Гурбангулы Бердымухамедову признательность за предоставленные гражданам страны возможности для приобретения качественного жилья, где все соответствует высоким стандартам комфорта.

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