Президент Туркменистана встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Туркменистана.

В ходе переговоров, состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и городом на Неве, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе.

Президент Туркменистана и губернатор Санкт-Петербурга подтвердили готовность к активизации партнерства по широкому спектру направлений. В частности, стороны обсудили меры, предусмотренные в подписанной в феврале прошлого года «Дорожной карте» сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях на 2020–2025 годы.

Также, в рамках визита, губернатор Санкт-Петербурга провел переговоры с заместителями председателя Кабинета Министров Рашидом Мередовым и Сердаром Бердымухамедовым, на которой был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Отметив имеющийся значительный потенциал для дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия, российские партнеры выразили заинтересованность и впредь принимать активное участие в реализации преобразовательных программ и проектов в Туркменистане.

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