В Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана с главой Татарстана

В Ашхабаде состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Туркменистан для участия в торжествах в честь 30-летия независимости страны.

В ходе встречи, состоялся обмен мнениями о новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан. Стороны отметили наличие солидного потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях. В частности, было отмечено, что Туркменистан и ­Республика Татарстан наработали солидный опыт партнерства и реализации масштабных совместных проектов. В качестве примера было названо многолетнее сотрудничество Туркменистана с ведущими предприятиями и компаниями Татарстана – автомобилестроительным гигантом «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казанский вертолетный завод» и другими.

Обозначив в числе ключевых направлений сотрудничества торгово-экономический сектор, Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов отметили наличие значительного потенциала для наращивания контактов в этой сфере и увеличения объемов двустороннего товарооборота.

Подтвердив готовность сторон и впредь наращивать взаимовыгодные отношения по всему их спектру, президенты Туркменистана и Республики Татарстан РФ отметили значимую роль туркмено-татарстанской рабочей группы по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

По окончании переговоров, состоялась церемония награждения президента Рустама Минниханова орденом Туркменистана «Независимость».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эффективное сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Татарстан в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере являются образцовыми.

Высоко оценивая достигнутый за последние годы уровень двустороннего сотрудничества, глава государства подчерк­нул, что Туркменистан считает Татарстан надежным и перспективным партнером. Туркменский лидер отметил в этом заслуги президента Рустама Минниханова, его большой политический опыт. В этой связи, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что рад вручить главе Республики Татарстан орден Туркменистана «Независимость».

Выразив признательность туркменскому лидеру за оказанную честь, руководитель Татарстана сказал, что воспринимает эту почетную награду, как свидетельство успешного развития плодотворного партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках диалога с Российской Федерацией.

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