В Ашхабаде состоялась заседание Народного Совета Туркменистана, посвященное 30-летию независимости страны

В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана, посвященное 30-летию независимости страны.

На заседании с программной речью выступил глава государства, который подвел итоги социально-экономического развития страны за три десятилетия независимого развития.

По словам туркменского лидера, в течение этого периода был заложен прочный фундамент демократического, правового и светского государства. В этот период была принята Конституция Туркменистана, определившая государственное устройство. Также были реформированы военные, правоохранительные ведомства, органы национальной безопасности, сформирована Национальная армия и введена в оборот национальная валюта.

Говоря об экономическом развитии страны, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что объем инвестиций в экономику Туркменистана за прошедшие 30 лет, составляет свыше 200 миллиардов долларов США. Более 60 процентов этих средств были направлены на развитие индустриального сектора, а доля иностранного капитала в их суммарном количестве приближается к 15 процентам.

Также глава государства подчеркнул, что значительные средства были вы­делены на развитие «человеческого капитала» – на науку, образование и здравоохранение.

Он особо отметил, что в настоящее время в стране ведется строительство порядка 2,5 тысячи крупных объектов суммарной стоимостью свыше 37 миллиардов долларов США.

Глава государства выразил уверенность, что Туркменистан, опираясь на нейтрально-правовой статус, выгодное геополитическое положение, имея богатые запасы сырьевых ресурсов, а также мощный человеческий потенциал, в ближайшем будущем превратится в одну из индустриально развитых стран.

В ходе заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд указов о награждении государственными наградами граждан, отличившихся в труде, в честь 30-й годовщины независимости Туркменистана.

В частности, глава государства сообщил о решении присвоить ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой высшую степень отличия – звание «Герой Туркменистана». Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, работая на протяжении длительного времени в структуре МИД страны, она внесла большой личный вклад в упрочение суверенитета, конституционного строя, государственной независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана.

«Учитывая выдающиеся заслуги Чинар Рустемовой перед Родиной и народом, достигну­тые успехи, а также многолетний усердный и упорный труд, принято решение присвоить ей звание «Герой Туркменистана» и вручить золотую медаль «Altyn aý» (Золотая луна)», - сказал туркменский лидер. Под аплодисменты участников заседания президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил Чынар Рустемовой высшую государственную награду.

Затем глава государства обратился к собравшимся с заключительным словом, сообщив, что закончил работу над очередной книгой, которую назвал «Независимость – наше счастье». Президент отметил, что в новой книге он стремился изложить роль международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых задач современности. Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что новое произведение будет интересным и полезным, а также станет подарком читателям к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана.

По окончании заседания состоялась церемония вручения президенту Гурбангулы Бердымухамедову, в соответствии с постановлением Меджлиса Милли Генгеша, юбилейной медали «К 30-летию Независимости Туркменистана» и памятного знака национальной валюты «Altyn şaý» (Золотая монета). После этого глава государства вручил юбилейные медали и памятные знаки членам правительства, председателю Меджлиса и заместителю Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2021