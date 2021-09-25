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25.09.21 08:26

В Ашхабаде состоялась церемония вручения туркменских паспортов новым гражданам страны

Церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана, состоялась в здании Государственной миграционной службы Туркменистана.

В преддверии 30-летия независимости страны, руководствуясь принципами гуманизма, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О принятии в гражданство Туркменистана», в соответствии с которым 2657 человек стали гражданами Туркменистана. Также глава государства подписал постановление, согласно которому 406 человек получили разрешение на проживание в стране.   Принятые в гражданство Туркменистана люди являются представителями 20 национальностей.  

В сообщении отмечается, что в Туркменистане, в соответствии с национальным законодательством и Конвенциями ООН о беженцах и правах человека, ведется последовательная работа по оказанию помощи мигрантам, беженцам, лицам без гражданства и защите их прав.

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