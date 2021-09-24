Здравоохранение Туркменистана получило современные автомобили скорой помощи

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Шохрат Джумаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана во Французской Республике (город Париж) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Португальской Республике в связи с переходом на другую работу.