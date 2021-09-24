|24.09.21 08:20
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Здравоохранение Туркменистана получило современные автомобили скорой помощи
Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана безвозмездно переданы автомобили скорой помощи. Соответствующее распоряжение, в целях укрепление технической базы здравоохранения и повышения качества экстренной медицинской помощи, оказываемой населению, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает безвозмездно передать Министерству здравоохранения и медицинской промышленности из резервного фонда президента Туркменистана 10 автомобилей скорой помощи марки «Mercedes-Benz Sprinter» для служебного использования.
Ранее решением благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, современные автомобили скорой помощи были безвозмездно переданы детским отделениям региональных больниц Туркменистана.
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