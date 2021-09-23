Туркменистан и ООН приняли программу по снижению рисков и угроз для молодежи, связанных с пандемией

Туркменистан и ООН подписали программу «Повышение осведомленности и вовлечение молодежи для смягчения многомерных рисков и угроз, связанных с глобальной пандемией».

С туркменской стороны документ подписал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, со стороны ООН – постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Эта программа будет способствовать усилению вклада молодежи в отдельных регионах в развитие местных сообществ. Данный проект будет осуществляться в рамках совместной работы правительства Туркменистана с ООН, направленной на реализацию Целей устойчивого развития на национальном уровне.

В ходе встречи Мередова и Шлапаченко были обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия правительства Туркменистана и ООН.

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