Страны Центральной Азии и США провели переговоры в формате «C5+1»

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США провели на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-переговоры в формате «C5+1».

Государственный секретарь США и главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подтвердили особую важность региональной дипломатической платформы «C5+1», отметив ее пользу в содействии сложным переговорам в течение 2021 года по афганскому урегулированию, противодействию COVID-19, развитию экономических связей и разрешению климатического кризиса.

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул актуальность регулярных встреч в данном формате, отметив, что это создает возможности для широкого обсуждения и принятия безотлагательных мер по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в продолжении дипломатического диалога, нацеленного на укрепление сотрудничества по противодействию угрозам и вызовам региональной безопасности.

Министры также высказались за тесную консолидацию усилий, направленных на смягчение гуманитарного кризиса в Афганистане. В этой связи была подчеркнута важность открытого и взаимосогласованного диалога с новым правительством в этой стране по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также в ходе онлайн-беседы были обсуждены ключевые направления взаимодействия стран Центральной Азии и США в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и развитию транспортно-транзитного потенциала региона.

© TURKMENISTAN.RU, 2021