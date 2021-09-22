В Ашхабаде открылась выставка, посвященная 30-летию независимости Туркменистана

В Ашхабаде начала работу выставка, посвященная 30-й годовщине независимости Туркменистана. В смотре приняли участие ведущие государственные структуры и предприятия частного сектора, представляющие весь спектр туркменской экономики. Это топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, строительная индустрия, текстильная промышленность, АПК. Акцент сделан на инновационных технологиях, благодаря которым решаются задачи по производству импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.

Внимание посетителей привлекли стенды частных предприятий страны, производящих различные виды современной промышленной и электронной продукции. Это обучающие компьютеры, сотовые телефоны, смартфоны, моноблоки, смарт-телевизоры, кондиционеры и другая продукция, способная составить достойную конкуренцию многим зарубежным аналогам.

Приветственное обращение участникам выставки направил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Туркменский лидер подчеркнул, что в Туркменистане и впредь будет проводиться масштабная работа, призванная обеспечить уверенное продвижение страны по пути социально-экономических преобразований.

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