В Туркменистане созданы оргкомитеты по проведению ряда международных встреч высокого уровня

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал постановления, создав организационные комитеты по проведению ряда международных встреч высокого уровня.

В соответствии с документами, оргкомитеты должны провести международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», VI Каспийский саммит и 15-й саммит глав государств – членов Организации экономического сотрудничества.

Созданным структурам предписано обеспечить подготовку и проведение вышеуказанных встреч на высоком организационном уровне.

Подписав документы, глава государства отметил, что в реализации внешнеполитического курса страны большое значение придается развитию конструктивного диалога со странами-соседями в двустороннем и многостороннем форматах, а также взаимодействию с региональными и международными организациями.

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