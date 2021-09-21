В Туркменистане проводится акция помилования в честь 30-летия независимости страны

В соответствии с принципами милосердия и гуманизма в Туркменистане проводится акция помилования группы осужденных туркменских и иностранных граждан в честь 30-летия независимости страны. Соответствующие два указа на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документам, от дальнейшего несения наказания освобождаются 2058 граждан страны и 6 иностранных граждан. Глава государства поручил вице-премьеру, секретарю Госсовета безопасности Чары Аманову совместно с руководителями правоохранительных органов провести работу для освобождения помилованных из мест заключения в самое ближайшее время.

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