|21.09.21 08:13
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В Туркменистане проводится акция помилования в честь 30-летия независимости страны
В соответствии с принципами милосердия и гуманизма в Туркменистане проводится акция помилования группы осужденных туркменских и иностранных граждан в честь 30-летия независимости страны. Соответствующие два указа на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно документам, от дальнейшего несения наказания освобождаются 2058 граждан страны и 6 иностранных граждан. Глава государства поручил вице-премьеру, секретарю Госсовета безопасности Чары Аманову совместно с руководителями правоохранительных органов провести работу для освобождения помилованных из мест заключения в самое ближайшее время.
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