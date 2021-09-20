Президент Туркменистана подписал указ о принятии в гражданство

Руководствуясь принципами гуманизма и международными нормами по защите прав и свобод человека, а также в соответствии с законом «О гражданстве Туркменистана» президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О принятии в гражданство Туркменистана».

В соответствии с документом в гражданство Туркменистана принята группа лиц, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих другого гражданства.

Ряду министерств и ведомств поручено продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, обратившихся для принятия их в гражданство Туркменистана с последующим внесением соответствующих предложений на рассмотрение президента Туркменистана.

Также, руководствуясь принципами гуманизма и международными нормами по защите прав и свобод человека, а также в соответствии с законом «О миграции», президент Туркменистана подписал постановление, согласно которому группе иностранных граждан дано разрешение на проживание в стране.

Соответствующим министерствам и ведомствам страны предписано продолжить оформление документов иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на проживание в стране, с последующим внесением соответствующих предложений на рассмотрение президента Туркменистана.

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