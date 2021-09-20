В Туркменистане объявлен очередной воинский призыв

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

В соответствии с документом в октябре-декабре 2021 года из Вооруженных сил и других войск Туркменистана, будут уволены в запас военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву и отслужившие установленные законом сроки.

Согласно указу, в октябре-декабре 2021 года на военную службу будут призваны граждане Туркменистана, не имеющие права на отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане более старшего возраста, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу. Также президент Туркменистана подписал распоряжение, согласно которому руководителям военных и правоохранительных ведомств поручено провести увольнение военнослужащих в торжественной обстановке, согласно планам увольнения, поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.

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