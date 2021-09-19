Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в вопросах укрепления потенциала статистики

Вопросы укрепления статистического потенциала и представления отчетности по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) были обсуждены на совещании представителей правительства Туркменистана и ООН.

В ходе встречи стороны подчеркнули актуальность совместной работы на системной основе, нацеленной на имплементацию основополагающих документов ООН по реализации повестки дня в области устойчивого развития. Стороны рассмотрели вопросы подготовки среднесрочного национального обзора ЦУР и второго добровольного национального обзора.

Также были обсуждены совместная деятельность по созданию Национальной базы данных по ЦУР Туркменистана и подготовка к переписи населения и жилищного фонда страны в 2022 году. В этой связи состоялся обмен мнениями относительно оценки национального статистического потенциала страны и возможностей его наращивания, предлагаемых ООН.

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