|18.09.21 10:49
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Президент Туркменистана на полях саммита ШОС встретился с президентом Ирана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на полях саммита ШОС в Душанбе встретился с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.
В ходе встречи собеседники отметили, что на современном этапе межгосударственные политико-дипломатические, экономические и культурные отношения активно развиваются на основе принципов равноправия, взаимного уважения и добрососедства.
Главы государств отметили, что с учетом перспектив развития национальных экономик имеются хорошие условия для вывода торгово-экономических связей на качественно новый уровень, а также открываются большие возможности для расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров.
Говоря о значении деятельности совместной туркмено-иранской межправительственной комиссии, Гурбангулы Бердымухамедов и Сейед Эбрахим Раиси подчеркнули необходимость более эффективного использования потенциала этой структуры, являющейся одним из важных инструментов укрепления отношений между двумя странами.
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